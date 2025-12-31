<p><strong>ದೋಹಾ (ಪಿಟಿಐ):</strong> ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಅವರು ಫಿಡೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಲಿಟ್ಝ್ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ 9ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಮಂಗಳವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಅರ್ಜುನ್ ಇರಿಗೇಶಿ ಕಂಚು ಜಯಿಸಿದರು.</p>.<p>34 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಅವರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 2.5-1.5 ರಿಂದ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ನಾದಿರ್ಬೆಕ್ ಅಬ್ದುಸತ್ತಾರೋವ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಫೈನಲ್ನ ಮೊದಲ ಮೂರು ಆಟಗಳು ಡ್ರಾ ಆದವು. ಅಂತಿಮ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿ, ರಾಜನಾಗಿ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ 3–1 ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಯಾಬಿಯಾನೊ ಕರುವಾನ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಅಬ್ದುಸತ್ತಾರೋವ್ 2.5–0.5 ರಿಂದ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದರು. ಅಬ್ದುಸತ್ತಾರೋವ್ ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು, ಮೂರನೆಯದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ನಾರ್ವೆಯ ಆಟಗಾರ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ವಾರಂಗಲ್ನ ಅರ್ಜುನ್ ಎರಡು ದಿನ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ವಿಶ್ವ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಜಕಸ್ತಾನದ ಬಿಬಿಸಾರಾ ಅಸೌಬಯೇವಾ ಅವರು ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಏಳನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಬಿಬಿಸಾರಾ ಅವರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 2.5-1.5 ರಿಂದ ಉಕ್ರೇನಿನ ಅನ್ನಾ ಮುಝಿಚುಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>