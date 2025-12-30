ಎನ್ಐಎಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಡ: ಬಿಂದ್ರಾ ಕಾರ್ಯಪಡೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಪಟಿಯಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾದ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆ(ಎನ್ಎಸ್ಎನ್ಐಎಸ್) ಯನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಅಭಿನವ್ ಬಿಂದ್ರಾ ನೇತೃತ್ವದ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ಈಚೆಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಿತ್ತು. </p>.<p>‘ಈ ಯೋಜನೆಯು ಸೀಮಿತ ಮತ್ತು ಅಸಮರ್ಥನೀಯ’ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಈ ಪಡೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ರಚಿಸಿದೆ. </p>.<p>‘ಎನ್ಎಸ್ಎನ್ಎಸ್ಐ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿವೆತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಎನ್ಐಎಸ್ ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ’ ಎಂದು ಒಂಬತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ಇರುವ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ಮನ್ಸೂಕ್ ಮಾಂಡವಿಯಾ, ‘ಎನ್ಐಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಿಸಿ ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>