IPL 2026: ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಬಳಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣ ಎಷ್ಟು?

<p>ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ನೀಡಿದ್ದ ಗಡುವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಕೆಲವು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. </p><p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR):</strong></p><p>ಯುವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಐಯ್ಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಸೇರಿ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಕೆಆರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ₹64.30 ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p><strong>ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್:</strong></p><p>ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಗದು ಟ್ರೇಡ್ ಮೂಲಕ ಜಡೇಜ, ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ ಬದಲು ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ₹43.40 ಕೋಟಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p><strong>ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್:</strong></p><p>ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಟಗಾರರ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ಆವೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ₹25.50 ಕೋಟಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p><strong>ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (LSG):</strong></p><p>ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ರಂತ ತಾರಾ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಲಖನೌ ತಂಡ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಆಟಗಾರರ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ₹22.95 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ.</p><p><strong>ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC):</strong></p><p>ಕೆ.ಎಲ್. ರಾಹುಲ್ರಂತಹ ತಾರಾ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. ಆದರೆ, ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು. ಸದ್ಯ, ಈ ಬಾರಿಯ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ₹21.80 ಕೋಟಿ ಹಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p><strong>ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು:</strong></p><p>ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್, ಮಯಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್ರಂತಹ ಕೆಲವು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ₹16.40 ಕೋಟಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p><strong>ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್:</strong></p><p>ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಈ ಬಾರಿ ಕುಮಾರ ಸಂಗಕ್ಕಾರ ಅವರನ್ನು ನೂತನ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ₹16.05 ಕೋಟಿ ಹಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p><strong>ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್:</strong></p><p>ಪ್ರತೀ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರುತ್ತಿರುವ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ 3ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿಯ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ₹12.9 ಕೋಟಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p><strong>ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್: </strong></p><p>2025ರಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ, ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ₹11.5 ಕೋಟಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. </p><p><strong>ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್: </strong></p><p>ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗದ 5 ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್. ಬಹುತೇಕ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ತಂಡವನ್ನೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗು ಮುನ್ನ ಕೇವಲ ₹2.75 ಕೋಟಿ ಹಣ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>