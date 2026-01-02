ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಹೊಸ ಹುರುಪು: ಪಠಾಣ್

ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 5:34 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 5:34 IST
2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಂತರ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಉಳಿಯುವುದೇ ಅನುಮಾನ ಎಂದ ಅಶ್ವಿನ್
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಸರಣಿಗೆ ನಾಳೆ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ
ತವರಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಗೆ 15 ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ನಾಳೆ (ಜನವರಿ 3ರಂದು) ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
