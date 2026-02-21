ಶನಿವಾರ, 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಪ್ರತಿಸುಂಕ ರದ್ದು | ದ್ರೋಹ ಬಯಲಾಗಿದೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧ ರಾಹುಲ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ

ಏಜೆನ್ಸೀಸ್
Published : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:10 IST
Last Updated : 21 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಮುಂದಿನ 5 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಸುಂಕ: ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಮುಂದಿನ 5 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಸುಂಕ: ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌
ಮುಂದಿನ 5 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಸುಂಕ: ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಭಾರತ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಸುಂಕ ರದ್ದು:US ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಭಾರತ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಸುಂಕ ರದ್ದು:US ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್
ಭಾರತ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಮೇಲೆ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಸುಂಕ ರದ್ದು:US ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್
Rahul GandhiPM ModiDonald TrumpTrade agreement

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT