IPL Trade 2026: ಸಂಜು–ಜಡೇಜ ಸೇರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ವಿನಿಮಯಗಳಿವು

<p>2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀಡಿದ್ದ ಗಡುವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಭಾಗಿಯಾಗಿವೆ. </p><p>ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ₹18 ಕೋಟಿಗೆ ವಿನಿಮಯ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೇಡ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಪಾತ್ರವಾಯಿತು. </p><p>ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಬದಲು ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (₹14 ಕೋಟಿ) ಹಾಗೂ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಕರನ್ (₹2.5 ಕೋಟಿ) ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ.</p><h2>ಐಪಿಎಲ್ನ ಇತರೆ ದೊಡ್ಡ ವಿನಿಮಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳು</h2><p><strong>ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್:</strong> 2024ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ನಿಂದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ₹17.5 ಕೋಟಿಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದು ಈ ಹಿಂದಿನ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ವಿನಿಮಯ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿತ್ತು. </p><p><strong>ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ:</strong> 2024ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಮರಳಿದ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯಗೆ ಎಂಐ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ₹15 ಕೋಟಿ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು. </p><p><strong>ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ: </strong>2026ರ ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೂ ಮುನ್ನ ಆಟಗಾರರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿನಿಮಯದ ಮೂಲಕ ಜಡೇಜ ಅವರಿಗೆ ₹14 ಕೋಟಿ ನೀಡಿ ಚೆನ್ನೈ ತಂಡದಿಂದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಖರೀದಿಸಿದೆ.</p><p><strong>ಶಾರ್ದೂಲ್ ಠಾಕೂರ್:</strong> 2022 ರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡವು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ನಿಂದ ₹10.75 ಕೋಟಿಗೆ ಶಾರ್ದೂಲ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು.</p><p><strong>ಲೂಕಿ ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್:</strong> 2023 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ನಿಂದ ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡ ₹10 ಕೋಟಿ ನೀಡಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವೇಗಿ ಲೂಕಿ ಫರ್ಗ್ಯೂಸನ್ ಅವರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತ್ತು.</p>