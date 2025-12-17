IPL 2026: RCB ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೂ ಬೇಡವಾದವರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

<p>ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮುಗಿದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳು 2026ರ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಡ್ಗೆ 246 ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು 113 ವಿದೇಶಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 369 ಆಟಗಾರರು ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ 245 ಮಂದಿ ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರರು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ.</p><p>ಇಷ್ಟು ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ಬಿಕರಿಯಾದವರು 77 ಮಂದಿಯಷ್ಟೇ. ಉಳಿದವರು ಯಾವ ತಂಡಕ್ಕೂ ಬೇಡವಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಹೆಚ್ಚು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ ರೈಡರ್ಸ್<br></strong>ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ 10 ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಕೋಲ್ಕತ್ತ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (ಕೆಕೆಆರ್). ಆರು ಮಂದಿ ವಿದೇಶಿಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 13 ಆಟಗಾರರು ಕೆಕೆಆರ್ ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್) 10 ಆಟಗಾರರು, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್ಕೆ) ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ (ಆರ್ಆರ್) ತಲಾ 9 ಮಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿವೆ.</p><p>ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ), ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (ಡಿಸಿ) ತಲಾ ಎಂಟು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿವೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಲಖನೌ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ (ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ) 6 ಆಟಗಾರರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಲಾ ಐವರಿಗೆ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಾಲ್ವರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕಿವೆ.</p>.IPL 2026: ₹2.75 ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ₹25 ಕೋಟಿಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಬಿಡ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ!.IPL 2026 Auction: ಕೋಲ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್; ಕಾಶ್ಮೀರದ ನಬಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ.<p>ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡಿದ್ದ ಮಯಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್, ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್, ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಛಿಕಾರ ಅವರು ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಉಳಿದವರ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong><ins>ಮಾರಾಟವಾಗದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು</ins></strong></p><p><strong>₹ 2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ</strong></p><ul><li><p>ಡೆವೋನ್ ಕಾನ್ವೆ – ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್</p></li><li><p>ಜೇಕ್ ಫ್ರೆಸರ್ ಮೆಕ್ಗರ್ಕ್ – ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ</p></li><li><p>ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಕೋಜಿ – ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ</p></li><li><p>ಮಹೀಷ ತೀಕ್ಷಣ – ಶ್ರೀಲಂಕಾ</p></li><li><p>ಸ್ವೀವ್ ಸ್ಮಿತ್ – ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ</p></li><li><p>ಡೆರಿಲ್ ಮಿಚೇಲ್ – ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್</p></li><li><p>ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ – ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್</p></li><li><p>ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್ – ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್</p></li></ul><p><strong>₹ 1.50 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ</strong></p><ul><li><p>ರಹಮನುಲ್ಲಾ ಗುರ್ಬಾಜ್ – ಅಫ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ</p></li><li><p>ಉಮೇಶ್ ಯಾದವ್ – ಭಾರತ</p></li></ul><p><strong>₹ 1 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ</strong></p><ul><li><p>ಜಾನಿ ಬೆಸ್ಟೋ – ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್</p></li></ul><p><strong>75 ಲಕ್ಷ ಮೂಲ ಬೆಲೆ</strong></p><ul><li><p>ದೀಪಕ್ ಹೂಡ – ಭಾರತ</p></li><li><p>ಮಯಂಕ್ ಅಗರವಾಲ್ – ಭಾರತ</p></li></ul><p><strong>30 ಲಕ್ಷ ಮೂಲಬೆಲೆ</strong></p><ul><li><p>ಅಭಿನವ್ ಮನೋಹರ್ – ಭಾರತ</p></li><li><p>ವಿಜಯ್ ಶಂಕರ್ – ಭಾರತ</p></li><li><p>ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಛಿಕಾರ – ಭಾರತ</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>