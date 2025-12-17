ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
IPL 2026 Auction: ಕೋಲ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಗ್ರೀನ್; ಕಾಶ್ಮೀರದ ನಬಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ

ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜು l ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಪಥಿರಾಣಗೆ ₹18 ಕೋಟಿ l ಪ್ರಶಾಂತ್‌, ಕಾರ್ತಿಕ್‌ಗೆ ಬಂಪರ್‌ l ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಂಗೇಶ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 0:30 IST
RCBIPL auctionCSKIPLKKR

