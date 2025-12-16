ಮದುವೆಗೆ 2 ಗಂಟೆ ಮುನ್ನ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯನ ಭೇಟಿಯಾದ ವಧು: ವಿಡಿಯೊದ ಅಸಲಿಯತ್ತೇ ಬೇರೆ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ಮದುವೆಗೂ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ವಧುವಿನ ಉಡುಗೆ ಧರಿಸಿ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವ ವಿಡಿಯೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ. </p><p>ಅನೇಕರು, ಹುಡುಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಮದುವೆಯಾಗುವ ಹುಡುಗನ ಗತಿಯೇನು ಎಂದೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೊ ನಕಲಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಿಟಿಐ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಚೆಕ್ ಡೆಸ್ಕ್ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ, ಇದು ಕಂಟೆಂಟ್ಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೊವಾಗಿದ್ದು, ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ ವಿಡಿಯೊ</strong></p>.<p>ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆರವ್ ಮಾವಿ ಎನ್ನುವವರು ಡಿ.13ರಂದು ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಟಿಐಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಆರವ್, ಇದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೊವಾಗಿದ್ದು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೈಜ ಘಟನೆಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಜ ಘಟನೆಯೆಂದು ನಂಬಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರು ತರಹೇವಾರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ‘ವೆನಮ್’ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ‘ಆಕೆ ಮದುವೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೂ ಮಾಜಿ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಿಂದಿನದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ ವಿಡಿಯೊ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>