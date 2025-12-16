ಅಭಿಗ್ಯಾನ ದಾಖಲೆ ದ್ವಿಶತಕ: ಭಾರತ ಯುವಪಡೆ ಜಯಭೇರಿ

<p><strong>ದುಬೆ</strong>: ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಕುಂದು (ಔಟಾಗದೇ 209) ಅವರ ದ್ವಿಶತಕ ಮತ್ತು ದೀಪೇಶ್ ದೇವೇಂದ್ರನ್ (22ಕ್ಕೆ5) ಅಮೋಘ ಬೌಲಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ಭಾರತ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತಂಡವು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯೂತ್ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿತು. </p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ಮಲೇಷ್ಯಾ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತಂಡದ ಎದುರು ಭಾರತ ತಂಡವು 315 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಯೂತ್ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದ ಜಯಸಾಧಿಸಿತು. 2022ರಲ್ಲಿ ಉಗಾಂಡ ಎದುರು 326 ರನ್ಗಳ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. </p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡದ ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಕುಂದು ಅವರು ಯೂತ್ ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಹೊಡೆದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರನಾದರು. ಅವರು 125 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 17 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 9 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ ತಂಡವು ನಿಗದಿಯ ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ 408 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. </p>.<p>ಬಲಗೈ ಮಧ್ಯಮವೇಗಿ ದೀಪೇಶ್ ಅವರ ದಾಳಿಯ ಮುಂದೆ ಮಲೇಷ್ಯಾ ತಂಡವು 32.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 93 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. </p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರು:</strong> ಭಾರತ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು: 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7ಕ್ಕೆ408 (ವೈಭವ್ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ 50, ವೇದಾಂತ್ ತ್ರಿವೇದಿ 90, ಅಭಿಗ್ಯಾನ್ ಕುಂದು ಔಟಾಗದೇ 209, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ರಮ್ 89ಕ್ಕೆ5) ಮಲೇಷ್ಯಾ: 32.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 93 (ಹಮ್ಜಾ ಪಾಂಗಿ 35, ದೀಪೇಶ್ ದೇವೆಂದ್ರನ್ 22ಕ್ಕೆ5, ಉದವ್ ಮೋಹನ್ 24ಕ್ಕೆ2) ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ 315 ರನ್ ಜಯ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>