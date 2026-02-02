<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಇದೇ 14ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ (ಐಎಸ್ಎಲ್) ಋತುವಿಗೆ ದಿಗ್ಗಜ ಸುನಿಲ್ ಚೆಟ್ರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವೇತನ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಲೀಕ ಪಾರ್ಥ್ ಜಿಂದಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಜಿಂದಾಲ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>‘ಭಾರತ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಬಿಎಫ್ಸಿ ತಂಡದ ಮಾಲೀಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಒಲವು ಹೊಂದಿರುವ ನನಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವ ತಂಡದ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಜಿಂದಾಲ್ ‘ಎಕ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಐಎಸ್ಎಲ್ ಇದೇ 14ರಂದು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಲೀಗ್ನ ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ 60ರಷ್ಟು ಕ್ಲಬ್ಗಳು (ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸುಮಾರು ₹ 1 ಕೋಟಿ) ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಋತುವಿನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಎಐಎಫ್ಎಫ್ ₹ 25 ಕೋಟಿ ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.</p>