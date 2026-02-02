<p><strong>ನವೀ ಮುಂಬೈ</strong>: ನಾರಾಯಣ್ ಜಗದೀಶನ್ (104;55) ಅವರ ಅಮೋಘ ಶತಕದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ ಎ ತಂಡವು ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡವನ್ನು 38 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಿದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 38 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. ಅವರ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸೇರಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟರ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದರು. </p>.<p>ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾರತ ತಂಡವು ಜಗದೀಶನ್ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಆಯುಷ್ ಬಡೋನಿ (ಔಟಾಗದೇ 60; 26ಎ) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಲದಿಂದ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 238 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಭಾರತದ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 13 ಸಿಕ್ಸರ್ ಮತ್ತು 23 ಬೌಂಡರಿಗಳು ದಾಖಲಾದವು. ಅಮೆರಿಕ ತಂಡದ ಒಂಬತ್ತು ಆಟಗಾರರು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಅಮೆರಿಕ ತಂಡವು ದಿಟ್ಟ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿತು. 19.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 200 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೋರಾಟ ಮುಗಿಸಿತು. ಆಂಡ್ರೀಸ್ ಗೌಸ್ 44 ಮತ್ತು ಸಂಜಯ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 41 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಲೆಗ್ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.</p>.<p><strong>ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ಕೋರ್</strong></p><p><strong>ಭಾರತ ಎ:</strong> 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 238 (ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ 28, ನಾರಾಯನ್ ಜಗದೀಶನ್ 104, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ 38, ಆಯುಷ್ ಬಡೋನಿ 60).</p><p><strong>ಅಮೆರಿಕ:</strong> 19.4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 200 (ಆಂಡ್ರೀಸ್ ಗೌಸ್ 44, ಸಂಜಯ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 41; ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ 37ಕ್ಕೆ 3, ನಮನ್ ಧೀರ್ 6ಕ್ಕೆ 2). </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>