ಅನಾಹತ್‌ ಮುಡಿಗೆ 'ಸ್ಕ್ವಾಷ್‌ ಆನ್‌ ಫೈರ್‌' ಕಿರೀಟ

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ ಅನಾಹತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಆನ್ ಫೈರ್ ಓಪನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಕಿರೀಟ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 12–10, 11–5, 11–7ರಿಂದ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಟಗಾರ್ತಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಜಾರ್ಜಿನಾ ಕೆನಡಿ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪಿಎಸ್ಎ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಮಟ್ಟದ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾಹತ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಚೊಚ್ಚಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ದೆಹಲಿಯ 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪಿಎಸ್ಎ ಟೂರ್ ಮಟ್ಟದ 26 ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, 15ರಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 31ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಸನಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ (ಈಜಿಪ್ಟ್) ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸಬ್ರಿನಾ ಸೋಭಿ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>