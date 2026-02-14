ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

‘ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ’ಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ: ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಶ್ಲಾಘನೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 9:49 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 9:49 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ: ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹೊಸ ವಿಳಾಸ; 2ಲಕ್ಷ ಚದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇವೆ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ: ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹೊಸ ವಿಳಾಸ; 2ಲಕ್ಷ ಚದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇವೆ?
ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ: ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹೊಸ ವಿಳಾಸ; 2ಲಕ್ಷ ಚದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇವೆ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ: ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹೊಸ ವಿಳಾಸ; 2ಲಕ್ಷ ಚದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇವೆ?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ: ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹೊಸ ವಿಳಾಸ; 2ಲಕ್ಷ ಚದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇವೆ?
ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ: ಪ್ರಧಾನಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಹೊಸ ವಿಳಾಸ; 2ಲಕ್ಷ ಚದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಇವೆ?
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ಪಿಎಂಒ ಈಗ ‘ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ’: ಮಹಿಳೆ, ರೈತರು, ಯುವ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹಲವು ನಿರ್ಣಯ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಪಿಎಂಒ ಈಗ ‘ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ’: ಮಹಿಳೆ, ರೈತರು, ಯುವ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹಲವು ನಿರ್ಣಯ
ಪಿಎಂಒ ಈಗ ‘ಸೇವಾ ತೀರ್ಥ’: ಮಹಿಳೆ, ರೈತರು, ಯುವ ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಹಲವು ನಿರ್ಣಯ
Prime Minister of IndiaPMOSeva Teerth

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT