<p><strong>ಕೊಲಂಬೊ:</strong> ಟಿ–20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ 96 ರನ್ಗಳ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಒಮಾನ್ ತಂಡ, ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.</p><p>ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಹೊಳೆ ಹರಿಸಿತು. ನಾಯಕ ಪೌಲ್ ಸ್ಟರ್ಲಿಂಗ್ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಕಾರಣ, ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಲೋರ್ಕನ್ ಟಕರ್ 51 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 1– ಬೌಂಡರಿ, 4 ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಿತ ಅಜೇಯ 94 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರು. </p><p>ಗರೆಥ್ ಡೆಲಾನಿ (56 ರನ್;30 ಎಸೆತ) ಹಾಗೂ ಜಾರ್ಜ್ ಡಾಕ್ರೆಲ್ (ಅಜೇಯ 35 ರನ್: 9 ಎಸೆತ) ಸ್ಪೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಐರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 235 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು.</p><p>236 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಒಮಾನ್ ತಂಡವು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲೂ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿತು. 18 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 139 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ 96 ರನ್ಗಳ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತು.</p><p>ಬಿ–ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಒಮಾನ್, ಈ ಬಾರಿಯ ಟೂರ್ನಿಯ ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ. </p>