ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಪುಲ್ವಾಮಾ ದಾಳಿ ದಿನ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗಿತ್ತು? ಹುತಾತ್ಮರಿಗೆ ಪಿಎಂ, ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ನಮನ

ಪಿಟಿಐ
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:48 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:48 IST
ಪುಲ್ವಾಮಾ ಬಾಂಬ್‌ ಸ್ಫೋಟ ನಡೆದು ಇಂದಿಗೆ (ಫೆ.14) ಏಳು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. 40 ಜನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಅದು ಭಾರತದ ಪಾಲಿಗೆ ಕಹಿನೆನಪು. ಅಂದು ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ ಭೀಕರ ಘಟನೆಯ ನೆನಪು...
