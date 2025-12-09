ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಮತ ಕಳವು ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಕೃತ್ಯ: ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ಚರ್ಚೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:31 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:31 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Rahul Gandhi
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT