<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿಯು ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ‘ರೈಲ್ ನೀರಿನ’ ದರವನ್ನು ಲೀಟರ್ಗೆ ₹1 ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. 1 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗೆ ₹15 ಇದ್ದ ದರವು ಈಗ ₹14ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 500 ಎಂ.ಎಲ್ನ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ₹10ರ ಬದಲು ₹9 ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.</p>.<p>‘ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯಗಳಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ಶನಿವಾರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಸೆ.22ರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>