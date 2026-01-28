ರೈಲ್ವೆ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಪದಕ ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊಕ್‌

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯವು ಬುಧವಾರದಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದೆ.</p>.<p>‘ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ/ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪದಕಗಳನ್ನು ಇತರೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು’ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯವು ರೈಲ್ವೆಯ ವಲಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಅದು ನೀಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಆದರೆ, ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಪದಕಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಇತರೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿತ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪದಕವು ಶೇಕಡ 99.9ರಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯ 20 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>‘ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಪೂರೈಸಿದ್ದ ಪದಕಗಳು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದವು ಅಥವಾ ನಕಲಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಹೀಗಾಗಿ ಪದಕ ನೀಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನೇ ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>