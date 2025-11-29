ಸಹೋದರತೆ ಭಾರತದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ, ಕಲಹ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವಲ್ಲ: ಭಾಗವತ್

<p><strong>ಮುಂಬೈ</strong>: ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭಾರತೀಯರ ಸ್ವಭಾವವಲ್ಲ. ಸಹೋದರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವು ದೇಶದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ (ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, 'ನಾವು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತೇವೆ. ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳುವುದು, ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಕುರಿತಾದ ಭಾರತದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವ ಭಾಗವತ್, 'ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ರೂಪುಗೊಂಡ ನಂತರ, ಅದರ ಹೊರತಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಇತರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಅವರು 'ಇಸಂ'ಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಅವರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 'ರಾಷ್ಟ್ರ'ದ ಕುರಿತು ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ ಚಿಂತನೆಯು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ನಿಲುವಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನಾವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹೊಂದಿರುವ 'ರಾಷ್ಟ್ರ'ದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮುಂದುವರಿದು, 'ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಪದ ಬಳಸುತ್ತೇವೆಯೇ ಹೊರತು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ಎಂಬುದನ್ನಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕುರಿತಾದ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯು ಎರಡು ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು' ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>