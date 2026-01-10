ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಶಬರಿಮಲೆ ಚಿನ್ನ ನಾಪತ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ: ಬಂಧಿತ ಪ್ರಧಾನ‌ ಅರ್ಚಕರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 16:06 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 16:06 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
SabarimalaKeralaSabarimala Temple

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT