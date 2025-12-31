ಬುಧವಾರ, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಮಠಾಧೀಶರ ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ: ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಡಿಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರದ್ದು

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:31 IST
Last Updated : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:31 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Uttar PradeshMathuraSunny Leone

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT