ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಮೋದಿ ಅವರು ಅಜ್ಮೀರ್‌ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಚಾದರ ಹೊದಿಸದಂತೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಕೋರಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಜಾ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 16:35 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 16:35 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Supreme Court

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT