<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ</strong>: 'ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಆಡಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಟಿ20ವಿಶ್ವಕಪ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ' ಎಂದು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಡೇರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ಬುಧವಾರ ಈಡನ್ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಂಡವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಮಿಚೆಲ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡವು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಐದು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ ಆಡಿತ್ತು. 'ಇಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಗಳಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಕಿವೀಸ್ ಪಡೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಆಡಿತ್ತು.</p>