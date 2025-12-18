ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

12 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೋಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಮಗನಿಗೆ ‘ಸುಪ್ರೀಂ’ ಬಳಿ ದಯಾಮರಣ ಬೇಡಿದ ತಂದೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:48 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 14:48 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Supreme CourtEuthanasia

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT