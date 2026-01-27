ಮಂಗಳವಾರ, 27 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಆ್ಯಸಿಡ್‌ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 27 ಜನವರಿ 2026, 15:43 IST
Last Updated : 27 ಜನವರಿ 2026, 15:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Supreme Court of IndiaAcid Attack

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT