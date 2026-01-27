ನಿವೃತ್ತಿಗೆ ಸಮಯ ಬಂದಿಲ್ಲ; ಬಂದಾಗ ಹಿಂಜರಿಯಲ್ಲ: ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್‌ ಮನದಾಳದ ಮಾತು

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ:</strong> ‘ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿದೆ. ಆ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ...’</p>.<p>– ಭಾರತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಹುಲ್ ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳಿವು.</p>.<p>ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಕೆವಿನ್ ಪೀಟರ್ಸನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಕುರಿತಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ರಾಹುಲ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಆಚೆಗೂ ಬದುಕು ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಿವೃತ್ತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಠಿಣವಾಗಲಾರದು ಎಂದು 33 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಳಿಕವೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವೆನಿಸುವ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ಮೊದಲ ಮಗುವಿನ ಜನನದ ಬಳಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾದ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಗಾಯವೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ನಾನೂ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಗಾಯಗೊಂಡು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ‘ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿಯಿತು. ಆಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸೋಣ’ ಎಂದು ಮನಸ್ಸು ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ. ಗಾಯದ ನೋವಿಗಿಂತಲೂ, ಆ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆ ಅತಿ ಕಠಿಣ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದಾದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರುವೆ’ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಹುಲ್ 67 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 35.8ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 4,053 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕದಿನ ಮಾದರಿಯ 94 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 50.9ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 3,360 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20ಯಲ್ಲಿ 2,265 ರನ್ (72 ಪಂದ್ಯ) ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>