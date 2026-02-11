ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ತಮಿಳುನಾಡು ಚುನಾವಣೆ: ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಶೀಘ್ರ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ; ಡಿಎಂಕೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 9:27 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 9:27 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಹೊಸೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ: ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ
ಹೊಸೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ: ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಎಂಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ತಮಿಳುನಾಡು: ಡಿಎಂಕೆ ಸೇರಿದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕ ವೈಥಿಲಿಂಗಂ
ತಮಿಳುನಾಡು: ಡಿಎಂಕೆ ಸೇರಿದ ಎಐಎಡಿಎಂಕೆ ಶಾಸಕ ವೈಥಿಲಿಂಗಂ
CongressDMKTamil Nadu Assembly Election 2026

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT