ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ಸಾಧನ: ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

<p><strong>ರಾಯಸೇನ್:</strong> ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ರಾಯಸೇನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗ್ರಾಮವೊಂದರಲ್ಲಿ 'ರೇಡಿಯೊಸೊಂಡೆ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಹವಾಮಾನ ಮಾಪಕವೊಂದು ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಜನರು, ಇದೊಂದು ಸ್ಫೋಟಕವಿರಬಹುದೆಂದು ಆತಂಕಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದರು. </p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಕರಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ಇದೊಂದು ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ಉಪಕರಣ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾರ್ಖಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ 'ರೇಡಿಯೊಸೊಂಡೆ'ಯು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಕೃಷಿ ಜಮೀನುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. </p>.<p>'ಉಪಕರಣದ ಮೇಲೆ 'ಮಲೇಷ್ಯಾ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ' ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಸಾಧನವಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಾವಿರಾರು ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಸಾಗಿರಬಹುದು' ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ರೇಡಿಯೊಸೊಂಡೆ' ಎಂಬುದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾಲಿತ ಟೆಲಿಮೆಟ್ರಿ ಉಪಕರಣವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.</p>