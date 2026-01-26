ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ದಿನದ ಪ್ರಮುಖ 10 ಸುದ್ದಿಗಳು: 26 ಜನವರಿ 2026

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 14:07 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 14:07 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Introduction
1

ಕರ್ತವ್ಯಪಥದ ಮೇಲೆ ಹೂ ಮಳೆ, ಸೇನಾ ಶಕ್ತಿಯ ಅನಾವರಣ

ವಾಯು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಥಸಂಚಲನ

ವಾಯು ಸೇನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪಥಸಂಚಲನ

ಕೃಪೆ: ಪಿಟಿಐ

2

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಗೆಹಲೋತ್‌ರಿಂದ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ

3

ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಷಣ ಓದಿದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಓದುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರಚಂದ್ ಗೆಹಲೋತ್

ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಓದುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಥಾವರಚಂದ್ ಗೆಹಲೋತ್

4

ಪೌರಾಯುಕ್ತೆಗೆ ನಿಂದನೆ: ಕೇರಳದಿಂದ ಗೋವಾಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಾಗ ರಾಜೀವ್ ಗೌಡ ಬಂಧನ

5

ಬೆಂಗಳೂರು | ರೈಲಿಗೆ ತಾಗಿದ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್‌: ತಪ್ಪಿದ ದುರಂತ

6

'ನರೇಗಾ ಉಳಿಸಿ' ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಲೋಕಭವನ ಚಲೋ: ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್

7

ಗಗನಯಾನಿ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾಗೆ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ

ಗಗನಯಾನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ

 ಗಗನಯಾನಿ ಗ್ರೂಪ್‌ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್‌ ಶುಭಾಂಶು ಶುಕ್ಲಾ

ಪಿಟಿಐ ಚಿತ್ರ

8

ಮಾಜಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಕೋಶಿಯಾರಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳ ಕಿಡಿ

ಭಗಂತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಕೋಶಿಯಾರಿ 
ಭಗಂತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಕೋಶಿಯಾರಿ 
9

ಭಾರತ–ಚೀನಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೆಳೆಯರು; ನಾವು ಉತ್ತಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ದೇಶಗಳು: ಷಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಬೀಜಿಂಗ್

10

IND vs NZ: ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ; ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ

IndiaRepublic Day
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT