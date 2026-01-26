ಸೋಮವಾರ, 26 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportsother sports
ADVERTISEMENT

ಖೇಲೊ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳಿಗಾಲದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ತೆರೆ: ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪದಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಜನವರಿ 2026, 14:16 IST
Last Updated : 26 ಜನವರಿ 2026, 14:16 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
sportskhelo india

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT