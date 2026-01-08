ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
ತುರ್ಕ್‌ಮಾನ್‌ ಗೇಟ್ ಹಿಂಸಾಚಾರ: ಮತ್ತೆ ಆರು ಮಂದಿ ಬಂಧನ

ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ; ಒಟ್ಟು ಬಂಧಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ 11ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
ಪಿಟಿಐ
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 16:19 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 16:19 IST
