₹734 ಕೋಟಿ ವಂಚನೆ: ವಿನ್ಜೋ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿದ ಇ.ಡಿ 

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): </strong>ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿನ್ಜೋ ಹಾಗೂ ಅದರ ಪ್ರವರ್ತಕರ ವಿರುದ್ಧದ ಅಕ್ರಮ ಹಣವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇಡಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾನುವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ವಿನ್ಜೋ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬಾಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಟದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿ, ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಟಗಾರರು ₹734 ಕೋಟಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇ.ಡಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. </p>.<p>ವಿನ್ಜೋ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪವನ್ ನಂದಾ, ಸೌಮ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋಡ್ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಜೊ ಯುಎಸ್, ವಿನ್ಜೋ ಎಸ್ಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿನ್ಜೊ ಒಡೆತನದ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ಆರೋಪಿಗಳೆಂದು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ವಿನ್ಜೋದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನೈಜ ಬಳಕೆದಾರನ ಜತೆಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಬಿಂಬಿಸಿ, ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಎದುರಾಳಿ ಆಟಗಾರನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಆಟಗಾರರು ಈ ಹಿಂದಿನ ಆಟಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಪಡೆದು ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, ಹಣ ದೋಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇ.ಡಿ.ತಿಳಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು 2021–22 ಹಾಗೂ 2025–26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 3,522.05 ಅಕ್ರಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಅಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದೂ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>