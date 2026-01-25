<p><strong>ಹೈದರಾಬಾದ್:</strong> ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಎಲೀಟ್ ಡಿ ಗುಂಪಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎದುರು 9 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಜಯಿಸಿ ನಾಕೌಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. </p>.<p>ಭಾನುವಾರ ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನದಾಟದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು 69.5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 302 ರನ್ ಗಳಿಸಿ (ಶನಿವಾರದ ಆಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 7ಕ್ಕೆ166) ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮುಂಬೈನ ಮುಷೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು 5 ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಗಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 560 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಅದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ 267 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಮುಂಬೈ ತಂಡವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೇಲೆ ಫಾಲೋ ಆನ್ ಹೇರಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಇನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 10 ರನ್ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಮುಂಬೈ ತಂಡವು 3.2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಈ ಚುಟುಕು ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ಗೆದ್ದಿತು. ಒಟ್ಟು 30 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿರುವ ಮುಂಬೈ ಬಳಗವು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು. ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>