ಮಂಗಳವಾರ, 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewsindia news
ADVERTISEMENT

ಎ.ಐ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ: ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಮೂವರ ಸೆರೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:29 IST
Last Updated : 24 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 1:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ArrestYouth Congress

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT