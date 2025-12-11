ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಯಾರು ಏನೇ ಹೇಳಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಬೇಕು: ಕಾಗೆ

‘ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ’ * ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:03 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:03 IST
Belagavi session

