ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುನೇ ಪಡೆಯಲು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಇದೆ: ಬಾರ್ಕೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಸುಶ್ರುತ ಸಂಹಿತೆಯ ‘ಪುಂಸವನ ವಿಧಿ’ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂತೋಷ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಸಮಾಧಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:07 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 16:07 IST
