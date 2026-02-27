ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news

ಅಪಹರಣ: ಆರೋಪಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಆದೇಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:13 IST
Last Updated : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 16:13 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
High Court
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT