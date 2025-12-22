ಸೋಮವಾರ, 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ? ಖರ್ಗೆ ಸಲಹೆಗೆ DKS

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:50 IST
Last Updated : 22 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 15:50 IST
ನಾಯಕತ್ವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ ‘ಕೈ’ ಹಾಕಲ್ಲ: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿನ ನಾಯಕತ್ವದ ಗೊಂದಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಲ್ಲ: ಖರ್ಗೆ
DK Shivakumar

