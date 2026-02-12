ಗುರುವಾರ, 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಔಷಧವಿಲ್ಲ; ಉಗ್ರಾಣಗಳಲ್ಲೂ ದಾಸ್ತಾನಿಲ್ಲ

* 800 ಮಾದರಿ ಔಷಧಗಳ ಬದಲು 120–180 ಔಷಧಗಳಷ್ಟೇ ಲಭ್ಯ
ನಾಗರಾಜ್ ಬಿ.ಎನ್‌.
Published : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
Last Updated : 12 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 0:30 IST
ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಧಿಯಿಂದ ಔಷಧಿ ಖರೀದಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ
ಡಾ. ಎಂ.ಎಸ್‌. ಹೊನಕೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಧಾರವಾಡ
ಔಷಧಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ ಆರೋಗ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೋಜನೆ ಅನುದಾನದಡಿ ಕೆಲ ಔಷಧ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಡಾ. ಮಂಜುನಾಥ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ
