ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸೇರಿ 2026ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳು

ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಾದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಪಂಚಮಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕೂಡ ಇದೆ. <p><strong>ಜನವರಿ 14 (ಬುಧವಾರ): ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ</strong> </p><p>ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳ ಪವಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಸುಗ್ಗಿ ಹಬ್ಬವೆಂತಲೇ ಕರೆಯುವ ಸಾಂಕ್ರಾತಿ ಹಬ್ಬವಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ. </p><p><strong>ಜನವರಿ 23 (ಶುಕ್ರವಾರ) : ಪಂಚಮಿ</strong></p><p>ಈ ದಿನವನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸರಸ್ಪತಿ ಪೂಜೆಯಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ವಸಂತ ಕಾಲದ ಆರಂಭ ಎಂದೆನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೆ ದಿನ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಜಯಂತಿ ಕೂಡ ಇರಲಿದೆ.</p><p><strong>ಜನವರಿ 26 (ಸೋಮವಾರ): ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ </strong></p><p>ಈ ದಿನ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಶಾಲೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಆದ್ಯತೆ ರಜೆ ಇರಲಿದೆ. </p><p>ಇದನ್ನು ಹೊರೆತುಪಡಿಸಿ, ಭಾನುವಾರಗಳು, 2 ಮತ್ತು 4ನೇ ಶನಿವಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ರಜೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ತಿಂಗಳು ರಜಾ ದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ರಜೆಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.