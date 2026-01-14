ಬುಧವಾರ, 14 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಮಲಯಾಳ ಮಸೂದೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರ ಚರ್ಚೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯಲಿ: ಆರ್‌.ಅಶೋಕ

ಸಿಎಂ, ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಆರ್‌.ಅಶೋಕ ಆಗ್ರಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ಜನವರಿ 2026, 15:25 IST
Last Updated : 14 ಜನವರಿ 2026, 15:25 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಈ ಕಾಯ್ದೆ ವಿರುದ್ಧ ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಪಾಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇವರ ಉದ್ದೇಶ. ಹೈಕಮಾಂಡ್‌ ಅಣತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
- ವಿ.ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಶಾಸಕ
R AshokaMalayalam

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT