ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಕುದುರೆಮುಖ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹುಡುಕಾಟ

ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್‌
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 1:28 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 1:28 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments

ಬಂಗಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ  

  • ಹಾವೇರಿ ಕಾಕೋಳ್‌ ಬ್ಲಾಕ್‌ 

  • ಕೊಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರಿನ ಕಿಲ್ಲರಹಟ್ಟಿ ಪ್ರದೇಶ 

  • ಹಾವೇರಿ ಚಿನ್ನಿಕಟ್ಟಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ 

(ಮಾಹಿತಿ: ಎನ್‌ಎಂಇಟಿ)

MandyaGoldKIOCL

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT