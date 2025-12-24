ಮಂಗಳವಾರ, 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಸಿಇಒ ₹9.89 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಯ ಒಡೆಯ

ಲೋಕಾ ದಾಳಿ: ₹19 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
Last Updated : 23 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 22:30 IST
