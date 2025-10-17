ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homenewskarnataka news
ADVERTISEMENT

ಇದು ಹಿಂದುಳಿದವರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುಧಾ–ಮೂರ್ತಿಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ:ಸಿಎಂ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:50 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 13:50 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
SiddaramaiahCaste Census

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT