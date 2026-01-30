ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
ಅಸಹಾಯಕರಾದರೇ ‘ಹೌದಾ ಹುಲಿಯಾ’!: ಸುನಿಲ್‌ಕುಮಾರ್

ಪುತ್ರ ವ್ಯಾಮೋಹವೊ, ಸ್ವಪಕ್ಷೀಯರ ಬೆದರಿಕೆಯೊ: ಸುನಿಲ್‌ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 23:47 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 23:47 IST
ಹಳಿ ತಪ್ಪಿದ ಹದವಿಲ್ಲದ ನಾಯಕತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ. ಸಂವಾದವೇ ಇಲ್ಲ ಸಂಘರ್ಷವೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಹಿರಾತಿನ ಆಡಳಿತ ಇದು
