<p><strong>ಬೀಜಿಂಗ್:</strong> ಚೀನಾ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನವೆಂಬರ್ 9ರಿಂದ ಶಾಂಘೈ–ನವದೆಹಲಿ ನಡುವೆ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ವೇದಿಕೆಯು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. </p>.<p>ಭಾರತ–ಚೀನಾ ನಡುವೆ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. </p>.<p>ಕೋಲ್ಕತ್ತದಿಂದ ಚೀನಾದ ಗುವಾಂಗ್ಝೌ ನಗರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರಿಂದ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರವನ್ನು<br>ಪುನರಾರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಭಾರತದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಗೊ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ.</p>.<p>ಕೋವಿಡ್ ಹಾಗೂ ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪೂರ್ವ ಲಡಾಖ್ನ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವವಾದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ–ಚೀನಾ ನೇರ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾವ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತ್ತು. </p>