ಜೆರುಸೆಲೇಂನಲ್ಲಿರುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ನೆರವು ಕಚೇರಿ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿದ ಇಸ್ರೇಲ್‌

<p><strong>ಜೆರುಸೆಲೇಂ</strong>: ಜೆರುಸೆಲೇಂನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 'ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಏಜೆನ್ಸಿ' (ಯುಎನ್ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯುಎ) ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಂಗಳವಾರ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೀನ್ ಪರ ಮಾನವೀಯ ನೆರವು ನೀಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಂಬಂಧ ತಾನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾನೂನಿನ ಅನ್ವಯ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇದೊಂದು 'ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ' ಎಂದೂ ಅದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯುಎನ್ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯುಎ 'ಎಕ್ಸ್'ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 'ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆಯು ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅವರ ಇತರೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊರದಬ್ಬಲಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.</p>.<p>'ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸವಲತ್ತು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ದೂರಿದೆ. 'ಯುಎನ್ಆರ್ಡಬ್ಲ್ಯುಎ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಮಾಸ್ ಬಂಡುಕೋರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿದೆ' ಎನ್ನುವುದು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಎಂದಿನ ಆರೋಪ. ಆದರೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ.</p>