<p><strong>ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್/ನವದೆಹಲಿ</strong>: ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್ ಜೊಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮೀರಾ ನಾಯರ್ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 'ಜೆಫ್ರಿ ಎಫ್ಸ್ಟೈನ್ ಫೈಲ್' ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ.</p><p>ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಮಾನವ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಉದ್ಯಮಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಫ್ಸ್ಟೈನ್ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p><p>ಮಾನವಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಅಪರಾಧಿ ಘಿಸಲೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಔತಣಕೂಟ'ದಲ್ಲಿ ಮೀರಾ ನಾಯರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ.</p><p><strong>ಭಾರತ ನಿರಾಕರಣೆ: </strong></p><p>ಎಫ್ಸ್ಟೈನ್ ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ, ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡಿದ್ದ ಭೇಟಿಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಭಾರತದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.</p><p>'ಈ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಅಪರಾಧಿಯೊಬ್ಬನ ಕೀಳು ಆಲೋಚನೆಗಳಷ್ಟೇ' ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಇಲಾಖೆ ವಕ್ತಾರ ರಣಧೀರ್ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>