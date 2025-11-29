ಗಡಿಯಿಂದ 72 ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದ ಪಾಕ್‌

<p><strong>ಜಮ್ಮು</strong>: ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ 2.0 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಭಾರತ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ 72ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಮೇ 7ರಿಂದ ಮೇ 10ರವರೆಗೆ ಭಾರತವು ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಿದ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಗಡಿ ಭಾಗದ ಹಲವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ನೆಲಸಮಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಈ ಎಲ್ಲ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಗಡಿಯಿಂದ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ 12ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳು ಸಿಯಾಲ್ಕೋಟ್ ಮತ್ತು ಜಫರ್ವಾಲ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. </p>.<p>‘60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶಿಬಿರಗಳು ಗಡಿಯಿಂದ ದೂರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ’ ಎಂದು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ನ ಡಿಐಜಿ ವಿಕ್ರಂ ಕುನ್ವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>‘ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಒಳನುಸುಳುವಿಕೆಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಶಿಬಿರಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಡಿರೇಖೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ಶಿಬಿರಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗಡಿಯು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ನ ಸತತ ನಿಗಾದಲ್ಲಿದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೈಷ್–ಎ–ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತೈಯಬಾ ಶಿಬಿರಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದವು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಂತರ ಈ ಗುಂಪುಗಳು ಚದುರಿ ಹೋಗಿವೆ.</p>.<div><blockquote>ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ</blockquote><span class="attribution">ಶಶಾಂಕ್ ಆನಂದ್ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಐಜಿ ಜಮ್ಮು ವಿಭಾಗ </span></div>. <p><strong>‘ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ’ </strong></p><p><strong>‘</strong>1965 1971 1999ರ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಬಿಎಸ್ಎಫ್ಗೆ ಅಪಾರ ಅನುಭವ ಇದೆ. ಯುದ್ಧ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮಾದರಿ ಇರಬಹುದು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಿದರೆ ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಗಿಂತಲೂ ದುಪ್ಟಟ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನು ಶತ್ರುವಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಐಜಿ ಆನಂದ್ ಹೇಳಿದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>